В США из-за религиозных противоречий отложили казнь

13:32 Источник: REGNUM

Казнь, к которой был приговорен преступник Доминик Рэй, была отложена в США из-за того, что власти не согласились заменить священника имамом, пишет The Independent.

Рэя приговорили к смертной казни, но апелляционный суд штата Алабама (США) решил, что приговор пока нельзя приводить в исполнение. Причина в том, что Рэй — мусульманин, и защита потребовала, чтобы на казни вместо христианского священника присутствовал имам.



Тюрьма отказала Рэю в этом, и защита подала в суд. Апелляционный суд предыдущий вердикт отменил. ИА REGNUM

