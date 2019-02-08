Публикации о якобы третьем участнике отравления в Солсбери вызывают сомнение - Песков
14:00 08.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль поставил под сомнение достоверность новых публикаций о якобы третьем фигуранте инцидента в Солсбери. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации интернет-ресурсов Bellingcat и The Insider о том, что третий человек, который якобы связан с делом об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году, может быть причастен к другой попытке отравления - в Болгарии в 2015 году.
"Мы видели сообщения на этот счет. Есть только один вопрос: как могло в 2015 году остаться незамеченным использование некоего боевого отравляющего вещества в Европе, почему об этом узнали только сейчас?" - сказал он.
"Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, соответствует ли действительности вообще, не знаем, на чем основывались составители этой информации, мы не знаем, насколько они компетентны, кто они и вообще правда ли это все", - заявил журналистам Песков.
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