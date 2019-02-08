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США нарушают суверенные права народа Венесуэлы, считает Володин

14:32 08.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США нарушают все демократические принципы и международные нормы, диктуя суверенным странам, в частности Венесуэле, кто должен быть их руководителями. Об этом в пятницу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщила журналистам пресс-служба нижней палаты.

"В мае прошлого года народ Венесуэлы избрал президентом страны Николаса Мадуро. Источником власти в Венесуэле является ее народ, а не Госдепартамент США", - подчеркнул Володин.

"Власти Соединенных Штатов нарушают все демократические принципы и международные нормы, указывая суверенным государствам, кто у них должен быть президентом и как им жить", - добавил он.

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