США нарушают суверенные права народа Венесуэлы, считает Володин
14:32 08.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США нарушают все демократические принципы и международные нормы, диктуя суверенным странам, в частности Венесуэле, кто должен быть их руководителями. Об этом в пятницу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщила журналистам пресс-служба нижней палаты.
"В мае прошлого года народ Венесуэлы избрал президентом страны Николаса Мадуро. Источником власти в Венесуэле является ее народ, а не Госдепартамент США", - подчеркнул Володин.
"Власти Соединенных Штатов нарушают все демократические принципы и международные нормы, указывая суверенным государствам, кто у них должен быть президентом и как им жить", - добавил он.
НОВОСТИ
- 15:12 08.02.2019
- Германия и Франция пришли к договоренности по "Северному потоку - 2" и директиве ЕС - АФП
- 15:00 08.02.2019
- Порошенко утвердил список "оккупированных" населенных пунктов
- 14:12 08.02.2019
- Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
- 14:00 08.02.2019
- Публикации о якобы третьем участнике отравления в Солсбери вызывают сомнение - Песков
- 13:32 08.02.2019
- В США из-за религиозных противоречий отложили казнь
- 13:20 08.02.2019
- Пашинян объявил о начале экономической революции в Армении
- 13:05 08.02.2019
- Российский общественный транспорт удивил шведскую журналистку
- 13:00 08.02.2019
- ПКР условно восстановлен в правах, паралимпийцы РФ будут соревноваться под флагом страны
- 12:32 08.02.2019
- В Госдепе заявили, что США не намерены размещать свои ракеты в Европе
- 12:20 08.02.2019
- По итогам 2018 года сократился реальный размер средней пенсии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать