Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания первого в этом году совета директоров.

Поясняя свое решение, ЦБ указывает, что инфляция в январе 2019 года - 5% в годовом выражении - соответствовала нижней границе ожиданий регулятора, а вклад повышения НДС в темпы роста потребительских цен был умеренным. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля текущего года.