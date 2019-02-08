Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
14:12 08.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания первого в этом году совета директоров.
Поясняя свое решение, ЦБ указывает, что инфляция в январе 2019 года - 5% в годовом выражении - соответствовала нижней границе ожиданий регулятора, а вклад повышения НДС в темпы роста потребительских цен был умеренным. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля текущего года.
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