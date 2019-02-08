Германия и Франция пришли к договоренности по "Северному потоку - 2" и директиве ЕС - АФП

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Берлин и Париж урегулировали спор вокруг "Северного потока - 2" и достигли компромисса по поправкам к Газовой директиве ЕС, предложив новую их редакцию, которая не блокирует российский проект. Об этом сообщило в пятницу агентство АФП.