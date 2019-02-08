Юлия Тимошенко потребовала от Порошенко снять с выборов ее однофамильца

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-премьер Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обвинила главу государства Петра Порошенко в причастности к выдвижению кандидатом в президенты ее однофамильца - депутата Верховной рады Юрия Тимошенко с целью запутать избирателя и отобрать у нее часть голосов на выборах. Об этом она заявила в эфире телеканала "1+1".

"Я обращаюсь к президенту: так как вы ставили этого Тимошенко Юрия Владимировича в список кандидатов в президенты, так же вспомните о чести и уберите этого Тимошенко из кандидатов в президенты и прекратите такие грязные манипуляции", - обратилась она к президенту.



По мнению Тимошенко, выдвижение ее однофамильца в кандидаты является предвыборной технологией, рассчитанной на уменьшение голосов в ее поддержку. "Это они рассчитывают таким мошенническим унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством", - заявила она, добавив, что знает, кто вносил залог за Юрия Тимошенко в ЦИК.



ЦИК Украины среди прочих кандидатов в президенты страны зарегистрировал Юлию Тимошенко и Юрия Тимошенко. Таким образом, оба они будут в избирательных бюллетенях в день выборов - 31 марта.

