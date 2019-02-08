Юлия Тимошенко потребовала от Порошенко снять с выборов ее однофамильца
15:32 08.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-премьер Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обвинила главу государства Петра Порошенко в причастности к выдвижению кандидатом в президенты ее однофамильца - депутата Верховной рады Юрия Тимошенко с целью запутать избирателя и отобрать у нее часть голосов на выборах. Об этом она заявила в эфире телеканала "1+1".
"Я обращаюсь к президенту: так как вы ставили этого Тимошенко Юрия Владимировича в список кандидатов в президенты, так же вспомните о чести и уберите этого Тимошенко из кандидатов в президенты и прекратите такие грязные манипуляции", - обратилась она к президенту.
По мнению Тимошенко, выдвижение ее однофамильца в кандидаты является предвыборной технологией, рассчитанной на уменьшение голосов в ее поддержку. "Это они рассчитывают таким мошенническим унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством", - заявила она, добавив, что знает, кто вносил залог за Юрия Тимошенко в ЦИК.
ЦИК Украины среди прочих кандидатов в президенты страны зарегистрировал Юлию Тимошенко и Юрия Тимошенко. Таким образом, оба они будут в избирательных бюллетенях в день выборов - 31 марта.
НОВОСТИ
- 16:32 08.02.2019
- США намерены вывести войска из Сирии к концу апреля - WSJ
- 16:12 08.02.2019
- Решение Киева о недопуске наблюдателей РФ не соответствует стандартам ОБСЕ - кабмин ФРГ
- 16:00 08.02.2019
- Регионы получат 71 млрд рублей на строительство медучреждений
- 15:12 08.02.2019
- Германия и Франция пришли к договоренности по "Северному потоку - 2" и директиве ЕС - АФП
- 15:00 08.02.2019
- Порошенко утвердил список "оккупированных" населенных пунктов
- 14:32 08.02.2019
- США нарушают суверенные права народа Венесуэлы, считает Володин
- 14:12 08.02.2019
- Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
- 14:00 08.02.2019
- Публикации о якобы третьем участнике отравления в Солсбери вызывают сомнение - Песков
- 13:32 08.02.2019
- В США из-за религиозных противоречий отложили казнь
- 13:20 08.02.2019
- Пашинян объявил о начале экономической революции в Армении
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать