Регионы получат 71 млрд рублей на строительство медучреждений
16:00 08.02.2019 Источник: REGNUM
В регионы Россия направят около 71 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.
Средства в размере 70,71 млрд рублей получат 45 субъектов РФ. На эти средства планируется построить и реконструировать 53 объекта здравоохранения.
Субсидии предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг. в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».
Отмечается, что в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения» к концу 2024 года будет построено или реконструировано 40 детских больниц и отделений. ИА REGNUM
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