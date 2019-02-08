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Решение Киева о недопуске наблюдателей РФ не соответствует стандартам ОБСЕ - кабмин ФРГ

16:12 08.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Киева о недопуске российских наблюдателей на президентские выборы не соответствует стандартам ОБСЕ. Об этом заявил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"К подготовке свободных, демократических и транспарентных выборов относится возможность участия в наблюдении за выборами. Это стандарт внутри ОБСЕ, и таким образом решение Украины выпадает за рамки этих стандартов, - сказал Зайберт, добавив, что в ФРГ "приняли к сведению решение Украины".

Со своей стороны, представитель МИД ФРГ Райнер Бройль подчеркнул, что власти ФРГ "серьезно относятся к этой теме". "Мы ищем диалога с украинским правительством по этому поводу", - отметил он.

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