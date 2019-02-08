Решение Киева о недопуске наблюдателей РФ не соответствует стандартам ОБСЕ - кабмин ФРГ
16:12 08.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение Киева о недопуске российских наблюдателей на президентские выборы не соответствует стандартам ОБСЕ. Об этом заявил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"К подготовке свободных, демократических и транспарентных выборов относится возможность участия в наблюдении за выборами. Это стандарт внутри ОБСЕ, и таким образом решение Украины выпадает за рамки этих стандартов, - сказал Зайберт, добавив, что в ФРГ "приняли к сведению решение Украины".
Со своей стороны, представитель МИД ФРГ Райнер Бройль подчеркнул, что власти ФРГ "серьезно относятся к этой теме". "Мы ищем диалога с украинским правительством по этому поводу", - отметил он.
НОВОСТИ
- 16:32 08.02.2019
- США намерены вывести войска из Сирии к концу апреля - WSJ
- 16:00 08.02.2019
- Регионы получат 71 млрд рублей на строительство медучреждений
- 15:32 08.02.2019
- Юлия Тимошенко потребовала от Порошенко снять с выборов ее однофамильца
- 15:12 08.02.2019
- Германия и Франция пришли к договоренности по "Северному потоку - 2" и директиве ЕС - АФП
- 15:00 08.02.2019
- Порошенко утвердил список "оккупированных" населенных пунктов
- 14:32 08.02.2019
- США нарушают суверенные права народа Венесуэлы, считает Володин
- 14:12 08.02.2019
- Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
- 14:00 08.02.2019
- Публикации о якобы третьем участнике отравления в Солсбери вызывают сомнение - Песков
- 13:32 08.02.2019
- В США из-за религиозных противоречий отложили казнь
- 13:20 08.02.2019
- Пашинян объявил о начале экономической революции в Армении
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать