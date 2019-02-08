США намерены вывести войска из Сирии к концу апреля - WSJ

16:32 Источник: Газета.Ru

США намерены вывести войска из Сирии к концу апреля, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших официальных лиц Соединенных Штатов.

В издании отметили, что вывод войск из страны планируется к этому сроку несмотря на то, что власти в настоящий момент не предоставили плана по защите своих курдских партнеров от атак войск Турции.



Также в газете рассказали, что военные США рассчитывают в ближайшие дни атаковать последние оплоты боевиков группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).



Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп готовится объявить об освобождении от ИГ на 100%.



«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России. Газета.Ru





