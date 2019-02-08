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Послы ЕС одобрили запуск процедуры по ужесточению Газовой директивы Евросоюза - источник

17:00 08.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы ЕС выдали председательствующей в Совете Евросоюза Румынии мандат на переговоры с Европарламентом и Еврокомиссией по ужесточению Газовой директивы ЕС. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в бельгийской столице.

"Мандат одобрен", - заявил он.

Внесение таких поправок может осложнить строительство и эксплуатацию "Северного потока - 2".

Проект Франции и Германии по Газовой директиве ЕС ограничивает передачу Брюсселю суверенных полномочий государств ЕС по регулированию энергетики. Об этом сообщил ТАСС европейский источник в Брюсселе, знакомый с текстом документа.

"Франко-германские поправки в ряде пунктов ограничили передачу Еврокомиссии суверенных полномочий стран - членов [ЕС]", - заявил он.

Ранее другой источник сообщил ТАСС, что послы ЕС утвердили предложения Германии и Франции и запустили длинный процесс доработки газовой директивы на их основе.


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