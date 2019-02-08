ООН обвинила Россию в нарушении международных обязательств из-за приговора Деннису Кристенсену

17:12 Источник: Эхо Москвы

ООН обвинила Россию в нарушении международных обязательств из-за приговора последователю «Свидетелей Иеговы» (запрещена на территории РФ).

Эта организация в России запрещена с 2017 года. В минувшую среду подданный Дании Деннис Кристенсен получил шесть лет колонии по обвинению в руководстве региональной общиной.

Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет заявила, что этот приговор «фактически криминализует право исповедовать религию или придерживаться какой-либо веры». Она призвала Москву пересмотреть законодательство и уточнить «размытое понятие» экстремистской деятельности. Бачелет отметила, что действия российских властей противоречат обязательствам, которые страна приняла на себя по Международному пакту о гражданских и политических правах. Эхо Москвы