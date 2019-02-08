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НОВОСТИ

РФ из соображений безопасности не будет направлять своих наблюдателей на выборы президента Украины

18:00 08.02.2019 Источник: Эхо Москвы

Россия из соображений безопасности не будет направлять своих наблюдателей на выборы президента Украины.

Москва собиралась включить группу своих представителей в состав миссии бюро по демократическим институтам по правам человека ОБСЕ, однако Верховная Рада Украины приняла закон, который запрещает российским наблюдателям присутствовать на выборах. В российском МИДе сказали, что это ставит под сомнение прозрачность и объективность голосования. Эхо Москвы

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