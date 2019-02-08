РФ получает сигналы от властей Венесуэлы о заинтересованности в добрых услугах - МИД
18:40 08.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва получает сигналы из Каракаса и других столиц Латинской Америки о заинтересованности в добрых услугах России по урегулированию ситуации в Венесуэле. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Мы получаем сигналы от венесуэльских властей и от ряда государств Латинской Америки об их заинтересованности в подключении России к добрым услугам по содействию налаживанию диалога между правительством и конструктивно настроенной оппозицией в Каракасе. Подтверждаем нашу готовность подключиться к усилиям стран латиноамериканского региона, действующим в этих целях", - сказал он, отвечая на вопрос, получала ли Москва от Каракаса запросы о помощи в сложившейся в Венесуэле ситуации.
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