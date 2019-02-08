Президент освободил от должностей ряд генералов

19:20 Источник: Известия

Президент России Владимир Путин освободил от должностей ряд генералов МВД, Следственного комитета, ФСИН и МЧС, а также произвел назначения в правоохранительных органах, сообщают Известия.

C должностей сняты начальник Сибирского регионального центра МЧС РФ генерал-лейтенант Сергей Диденко, старший помощник председателя СК РФ генерал-майор юстиции Ирина Зейберт, заместитель начальника ГУ МВД по Красноярскому краю генерал-майор Александр Кузнецов, начальник УФСИН по Кировской области генерал-майор Владимир Никитеев, глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве генерал-майор Сергей Солопов.



Также Путин освободил от должностей замминистра внутренних дел по Татарстану генерал-майора Рафаила Гильманова, руководителя СУСК РФ по Татарстану генерал-лейтенанта юстиции Павла Николаева, начальника Южного регионального центра МЧС РФ генерал-полковника Игоря Одера, начальника Северо-Западного регионального центра МЧС РФ генерал-полковника Игоря Панина.



Тем же указом президент назначил Валентину Казакову начальником Главного управления по вопросам миграции МВД. Официальный представитель МВД Ирина Волк назначена помощником министра внутренних дел. Генерал-майор внутренней службы Александр Еремеев занял пост начальника Главного управления МЧС по Республике Крым, а генерал-майор Игорь Лисин — руководителя главка МЧС по Красноярскому краю.



Кроме того Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Сергея Умнова помощником главы МВД. Также генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин возглавил ГСУ СК РФ по Рязанской области.

Новым начальником центра «Э» МВД стал бывший глава управления внутренних дел по Курганской области Олег Ильиных.