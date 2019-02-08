Венесуэла не принимает итоговый документ контактной группы в Уругвае - Мадуро
20:00 08.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что сохраняет полный контроль над страной, правительство работает на 100 процентов.
"Правительство Венесуэлы действует, власть, юстиция работают на 100 процентов", - сказал он журналистам в пятницу.
"Венесуэлой правит избранный президент Николас Мадуро", - подчеркнул глава государства.
Николас Мадуро также не считает необходимым сейчас проводить в стране президентские выборы. "Какие необходимости сегодня у народа Венесуэлы? Провести выборы? Я думаю, что нет", - сказал он в пятницу журналистам.
"Народу Венесуэлы необходимы восстановление экономики, мир и конституционная стабильность. Для этого надо переизбрать Национальную ассамблею", - отметил глава государства.
По его словам, "оппозиция не хочет никаких выборов". "Если мы скажем, что проведем выборы через 30 дней, они начнут придумывать причины, чтобы не идти на них", - указал Мадуро.
Каракас не признает заявление, подписанное в Монтевидео Международной контактной группой (МКГ) по ситуации в Венесуэле. Об этом заявил в пятницу журналистам президент республики Николас Мадуро.
"Мы отказываемся подписывать этот документ, мы его не признаем", - сказал он.
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