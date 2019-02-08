2000 птенцов фламинго спасли в ЮАР
22:00 08.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В ЮАР спасли 2000 птенцов фламинго. Их эвакуировали из высыхающего водоёма в северной части республики, сообщает CNN.
Специалисты отмечают, что птенцов бросили взрослые особи из-за сильной засухи. О фламинго, которые оказались в очень плохом состоянии, будет заботиться южноафриканский фонд по сохранению прибрежных птиц. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 22:40 08.02.2019
- Для "Союза-5" собрали самый мощный ракетный двигатель в мире - Рогозин
- 21:20 08.02.2019
- Доля ученых среди работающего населения в РФ в 2-3 раза ниже, чем в странах-лидерах - РАН
- 20:40 08.02.2019
- Президент наградил Германа Грефа орденом за вклад в развитие банковской системы
- 20:00 08.02.2019
- Венесуэла не принимает итоговый документ контактной группы в Уругвае - Мадуро
- 19:20 08.02.2019
- Президент освободил от должностей ряд генералов
- 18:40 08.02.2019
- РФ получает сигналы от властей Венесуэлы о заинтересованности в добрых услугах - МИД
- 18:00 08.02.2019
- РФ из соображений безопасности не будет направлять своих наблюдателей на выборы президента Украины
- 17:32 08.02.2019
- В Португалии умер енот‐прототип Ракеты из "Стражей Галактики"
- 17:12 08.02.2019
- ООН обвинила Россию в нарушении международных обязательств из-за приговора Деннису Кристенсену
- 17:00 08.02.2019
- Послы ЕС одобрили запуск процедуры по ужесточению Газовой директивы Евросоюза - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать