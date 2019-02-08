2000 птенцов фламинго спасли в ЮАР

22:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В ЮАР спасли 2000 птенцов фламинго. Их эвакуировали из высыхающего водоёма в северной части республики, сообщает CNN.

Специалисты отмечают, что птенцов бросили взрослые особи из-за сильной засухи. О фламинго, которые оказались в очень плохом состоянии, будет заботиться южноафриканский фонд по сохранению прибрежных птиц. Говорит Москва

