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НОВОСТИ

2000 птенцов фламинго спасли в ЮАР

22:00 08.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В ЮАР спасли 2000 птенцов фламинго. Их эвакуировали из высыхающего водоёма в северной части республики, сообщает CNN.

Специалисты отмечают, что птенцов бросили взрослые особи из-за сильной засухи. О фламинго, которые оказались в очень плохом состоянии, будет заботиться южноафриканский фонд по сохранению прибрежных птиц.  Говорит Москва

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