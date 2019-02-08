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Для "Союза-5" собрали самый мощный ракетный двигатель в мире - Рогозин

22:40 08.02.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Для «Союза-5» собрали самый мощный в мире ракетный двигатель. Его создали на подмосковном НПО «Энергомаш», сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«По мощности ему нет равных в мире», — написал он в Twitter, добавив, что теперь двигатель готовится к огневым испытаниям.  Говорит Москва

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