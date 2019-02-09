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Госдеп США в очередной раз выступил против российских газопроводов

09:00 09.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США продолжают решительно выступать против "Северного потока - 2" и второй ветки "Турецкого потока". Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель Госдепартамента на просьбу прокомментировать достижение договоренности в Евросоюзе по вопросу поправок к Газовой директиве ЕС и реализацию проекта "Северный поток - 2".

"США продолжают выступать решительно против "Северного потока - 2" и второй ветки "Турецкого потока". Эти проекты представляют геостратегическую угрозу для энергетического сектора Европы и ее национальной безопасности, а также могут нанести ущерб экономической и стратегической безопасности Украины", - заявили в американском дипведомстве.

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