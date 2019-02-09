Названы дата и место новой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына
09:14 09.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вторая встреча лидеров КНДР и США пройдет в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля. Об этом сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп в "Твиттере".
"Мои представители только что покинули Северную Корею после очень продуктивной встречи и согласования времени и даты проведения второго саммита с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном. Он состоится в Ханое, Вьетнам, 27 и 28 февраля", - написал Трамп.
Хозяин Белого дома заявил, что "с нетерпением ждет встречи с председателем [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ыном] и продвижения дела мира".
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