Названы дата и место новой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына

09:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вторая встреча лидеров КНДР и США пройдет в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля. Об этом сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп в "Твиттере".

"Мои представители только что покинули Северную Корею после очень продуктивной встречи и согласования времени и даты проведения второго саммита с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном. Он состоится в Ханое, Вьетнам, 27 и 28 февраля", - написал Трамп.

Хозяин Белого дома заявил, что "с нетерпением ждет встречи с председателем [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ыном] и продвижения дела мира".