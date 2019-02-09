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Погода в Москве: Февральская "жара" не отступает

09:17 09.02.2019

Погоду в столице сегодня будет определять слабовыраженный гребень антициклона, сформировавшийся в тёплой воздушной массе, в утренние часы – на погоде скажется влияние атмосферного фронта.

Сегодня в столице и в Подмосковье облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в столице -1…+1°, в Подмосковье ожидается -3…+2°. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало, и составит 750 мм рт. ст., что выше нормы, - сообщает сайт "Метеовести".

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