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НОВОСТИ

Шторм "Эрик" едва не погубил самолет при посадке в Лондоне (ВИДЕО)

10:03 09.02.2019

Пилотам British Aiways пришлось принимать оперативное решение об уходе на второй круг, после того как лайнер из-за ветра отскочил от полосы.

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