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Американский адмирал считает, что США должны "первым нанести удар" из-за действий РФ в Азовском море

10:30 09.02.2019 Источник: Газета.Ru

Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал власти страны перейти к «наступлению» на Россию и Китай. Об этом сообщает Business Insider. По его словам, США необходимо проявлять «больше агрессии» в отношении России и КНР.

Он также добавил, что Вашингтон должен «первым нанести удар» из-за действия России в Азовском море. Ричардсон подчеркнул, что Россия якобы заблокировала Азовское море.

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