Умер один из участников съемок фильма "Стражи галактики"
10:50 09.02.2019 Источник: НГ-Online
В возрасте 10 лет от болезни умер енот Орео, который был моделью для фильмов "Стражи галактики". Орео помогал воплотить образ персонажа Ракеты, а также вместе с режиссером фильмов Джеймсом Ганном участвовал в мировой премьере фильма, - сообщает Marvel.
"Никогда еще "мусорная панда" не была так любима, как Орео. Сладкий кролик, покойся с миром...", - пишет Marvel.
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