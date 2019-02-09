0
0
126
НОВОСТИ

Командующий ВВС Швеции рассказал, чем "Сааб" лучше "Су"

11:07 09.02.2019 Источник: Газета.Ru

Командующий шведскими ВВС Матс Хельгессон заявил, что истребитель Saab Gripen E может одерживать победу над российскими самолетами серии Су в воздушном бою. Об этом пишет Business Insider.

По данным издания, шведский истребитель не отличается максимальной боевой загрузкой, низкой заметностью или большой дальностью действия, но при этом он превосходит конкурентов в сфере средств электронной борьбы и подавления вражеских радаров. «У нас здесь черный пояс», — написал Хельгессон.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 09.02.2019
СМИ: Минздрав Украины ведет борьбу с корью в собственных стенах
0
81
11:45 09.02.2019
Газета "Вельт" сосчитала китайских и российских шпионов в Брюсселе
0
107
10:50 09.02.2019
Умер один из участников съемок фильма "Стражи галактики"
0
180
10:30 09.02.2019
Американский адмирал считает, что США должны "первым нанести удар" из-за действий РФ в Азовском море
0
226
10:03 09.02.2019
Шторм "Эрик" едва не погубил самолет при посадке в Лондоне (ВИДЕО)
0
234
09:17 09.02.2019
Погода в Москве: Февральская "жара" не отступает
0
310
09:14 09.02.2019
Названы дата и место новой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына
0
262
09:00 09.02.2019
Госдеп США в очередной раз выступил против российских газопроводов
0
314
22:40 08.02.2019
Для "Союза-5" собрали самый мощный ракетный двигатель в мире - Рогозин
0
727
22:00 08.02.2019
2000 птенцов фламинго спасли в ЮАР
0
616

Возврат к списку