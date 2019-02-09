Командующий ВВС Швеции рассказал, чем "Сааб" лучше "Су"

11:07 Источник: Газета.Ru

Командующий шведскими ВВС Матс Хельгессон заявил, что истребитель Saab Gripen E может одерживать победу над российскими самолетами серии Су в воздушном бою. Об этом пишет Business Insider.

По данным издания, шведский истребитель не отличается максимальной боевой загрузкой, низкой заметностью или большой дальностью действия, но при этом он превосходит конкурентов в сфере средств электронной борьбы и подавления вражеских радаров. «У нас здесь черный пояс», — написал Хельгессон.