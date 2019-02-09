Командующий ВВС Швеции рассказал, чем "Сааб" лучше "Су"
11:07 09.02.2019 Источник: Газета.Ru
Командующий шведскими ВВС Матс Хельгессон заявил, что истребитель Saab Gripen E может одерживать победу над российскими самолетами серии Су в воздушном бою. Об этом пишет Business Insider.
По данным издания, шведский истребитель не отличается максимальной боевой загрузкой, низкой заметностью или большой дальностью действия, но при этом он превосходит конкурентов в сфере средств электронной борьбы и подавления вражеских радаров. «У нас здесь черный пояс», — написал Хельгессон.
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