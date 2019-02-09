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Газета "Вельт" сосчитала китайских и российских шпионов в Брюсселе

11:45 09.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейская служба внешнеполитической деятельности (EAD) предупредила работающих в Брюсселе дипломатов стран ЕС о повышенной шпионской угрозе. Об этом сообщила в субботу немецкая газета "Вельт" со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в докладе EAD утверждается, что наиболее активно агентурной деятельностью в Брюсселе занимаются Китай, Россия, США и Марокко. Эксперты призвали в этой связи дипломатов ЕС сохранять повышенную бдительность и в качестве одной из мер предосторожности рекомендовали не ходить в ряд заведений, расположенных в деловом квартале города.

"Вельт" приводит сведения, согласно которым "в европейской столице находятся около 250 китайских и 200 российских шпионов". При этом примерное число американских и марокканских шпионов в статье не называется.

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