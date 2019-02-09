0
0
0
НОВОСТИ

СМИ: Минздрав Украины ведет борьбу с корью в собственных стенах

12:05 09.02.2019

Случаи заболевания корью зафиксированы среди сотрудников Министерства здравоохранения Украины, сообщила в пятницу заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

По словам Стефанишиной, один из охранников ведомства заболел корью несколько недель назад. Теперь симптомы заболевания начали проявляться у тех, кто с ним контактировал. В связи с этим было принято решение начать вакцинацию сотрудников.

Замминистра отметила, что случаи заболевания корью зафиксированы еще в нескольких ведомствах, в частности в министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, - сообщает ФАН.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:45 09.02.2019
Газета "Вельт" сосчитала китайских и российских шпионов в Брюсселе
0
107
11:07 09.02.2019
Командующий ВВС Швеции рассказал, чем "Сааб" лучше "Су"
0
176
10:50 09.02.2019
Умер один из участников съемок фильма "Стражи галактики"
0
180
10:30 09.02.2019
Американский адмирал считает, что США должны "первым нанести удар" из-за действий РФ в Азовском море
0
226
10:03 09.02.2019
Шторм "Эрик" едва не погубил самолет при посадке в Лондоне (ВИДЕО)
0
234
09:17 09.02.2019
Погода в Москве: Февральская "жара" не отступает
0
310
09:14 09.02.2019
Названы дата и место новой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына
0
262
09:00 09.02.2019
Госдеп США в очередной раз выступил против российских газопроводов
0
314
22:40 08.02.2019
Для "Союза-5" собрали самый мощный ракетный двигатель в мире - Рогозин
0
727
22:00 08.02.2019
2000 птенцов фламинго спасли в ЮАР
0
616

Возврат к списку