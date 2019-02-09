СМИ: Минздрав Украины ведет борьбу с корью в собственных стенах
12:05 09.02.2019
Случаи заболевания корью зафиксированы среди сотрудников Министерства здравоохранения Украины, сообщила в пятницу заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.
По словам Стефанишиной, один из охранников ведомства заболел корью несколько недель назад. Теперь симптомы заболевания начали проявляться у тех, кто с ним контактировал. В связи с этим было принято решение начать вакцинацию сотрудников.
Замминистра отметила, что случаи заболевания корью зафиксированы еще в нескольких ведомствах, в частности в министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, - сообщает ФАН.
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