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У ЦИК Украины возникли вопросы к кандидату Порошенко по поводу имущества

14:33 09.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины в результате проверки декларации о доходах Петра Порошенко как кандидата в президенты страны обнаружила ряд нарушений: действующий президент неправильною указал сведения сразу в нескольких разделах документа, в частности, касающихся недвижимости, транспортных средств, корпоративных прав, доходов.

"У Департамента мониторинга деклараций [ЦИК] возникли претензии касательно пунктов "Объекты недвижимости", "Транспортные средства", "Корпоративные права", "Юридические лица, конечным бенефициаром которых является субъект или члены его семьи", "Доходы, в том числе подарки", - сообщило украинское издание "Страна", опубликовавшее копию документа о проверке декларации Порошенко, которую он подал в ЦИК как кандидат в президенты.

В нем, в частности, указано, что Порошенко не задекларировал владение туристическим судном 2005 года выпуска, земельный участок, оформленный на супругу Марину. Издание отмечает, что глава государства указал две квартиры и дачный дом, принадлежащий опять же его жене, которые "отсутствуют во всех возможных имущественных реестрах Украины".

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