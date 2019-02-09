У ЦИК Украины возникли вопросы к кандидату Порошенко по поводу имущества
14:33 09.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины в результате проверки декларации о доходах Петра Порошенко как кандидата в президенты страны обнаружила ряд нарушений: действующий президент неправильною указал сведения сразу в нескольких разделах документа, в частности, касающихся недвижимости, транспортных средств, корпоративных прав, доходов.
"У Департамента мониторинга деклараций [ЦИК] возникли претензии касательно пунктов "Объекты недвижимости", "Транспортные средства", "Корпоративные права", "Юридические лица, конечным бенефициаром которых является субъект или члены его семьи", "Доходы, в том числе подарки", - сообщило украинское издание "Страна", опубликовавшее копию документа о проверке декларации Порошенко, которую он подал в ЦИК как кандидат в президенты.
В нем, в частности, указано, что Порошенко не задекларировал владение туристическим судном 2005 года выпуска, земельный участок, оформленный на супругу Марину. Издание отмечает, что глава государства указал две квартиры и дачный дом, принадлежащий опять же его жене, которые "отсутствуют во всех возможных имущественных реестрах Украины".
НОВОСТИ
- 15:19 09.02.2019
- В Париже полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"
- 12:05 09.02.2019
- СМИ: Минздрав Украины ведет борьбу с корью в собственных стенах
- 11:45 09.02.2019
- Газета "Вельт" сосчитала китайских и российских шпионов в Брюсселе
- 11:07 09.02.2019
- Командующий ВВС Швеции рассказал, чем "Сааб" лучше "Су"
- 10:50 09.02.2019
- Умер один из участников съемок фильма "Стражи галактики"
- 10:30 09.02.2019
- Американский адмирал считает, что США должны "первым нанести удар" из-за действий РФ в Азовском море
- 10:03 09.02.2019
- Шторм "Эрик" едва не погубил самолет при посадке в Лондоне (ВИДЕО)
- 09:17 09.02.2019
- Погода в Москве: Февральская "жара" не отступает
- 09:14 09.02.2019
- Названы дата и место новой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына
- 09:00 09.02.2019
- Госдеп США в очередной раз выступил против российских газопроводов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать