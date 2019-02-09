В Париже полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"

15:19 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция в Париже несколько раз применила слезоточивый газ против манифестантов на площади Франциска Первого, поблизости от Елисейских полей. Свидетелем этого стал в субботу корр. ТАСС, находящийся на месте событий.

Стражи порядка вынуждены были защищаться от группы агрессивно настроенных "желтых жилетов", бросавших в сотрудников правоохранительных органов камни и бутылки. Напряженность между полицией и протестующими нарастает.

В то же время основная колонна манифестантов, насчитывающая более тысячи человек, движется по авеню Монтень по направлению от Елисейских полей к Сене. Шествие проходит спокойно, ход акции контролирует множество сотрудников полиции.