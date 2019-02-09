У здания Нацсобрания Франции идет ожесточенное столкновение полиции с протестующими

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция и жандармерия применяют слезоточивый газ и резиновые пули в ходе проходящих в настоящее время столкновений с "желтыми жилетами" у здания Национального собрания Франции (нижняя палата парламента). В этом убедился находящийся на месте корр. ТАСС.

Один из манифестантов получил ранение и лежит на асфальте в крови, ему оказывается помощь. Некоторое время назад при выходе колонны "желтых жилетов" с Елисейских полей ранение получил другой манифестант. Также пострадали двое сотрудников сил правопорядка - у офицера ранение головы, а у рядового - сильное повреждение ноги от попадания тяжелого камня.

Несколько протестующих попытались перелезть через забор и проникнуть на территорию Национального собрания, однако охране удалось помешать им.