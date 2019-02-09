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Париж. Протестующие громят банки, магазины и кафе

17:15 09.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Манифестация "желтых жилетов" сопровождается атаками на отделения банков, кафе и ресторанов. В этом убедился находящийся на месте событий корр. ТАСС.

На середине пути от Елисейских полей к Сенату колонна находилась на бульварах Распай и Монпарнас. Там манифестанты не упустили ни одной возможности атаковать отделения банков. Один из офисов крупной страховой компании был полностью уничтожен погромщиками. Пострадало представительство банка BNP (Бе-эн-пе), ущерб был нанесен и ряду других компаний.

На улице Вожирар манифестанты закидывали камнями и бутылками полицейские машины. Несколько кафе и ресторанов были атакованы на улице Медичи. Подоспевшей полиции удалось быстро оттеснить наступавших, применив слезоточивый газ.

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