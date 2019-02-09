Премьер Латвии собирает кабинет на закрытое совещание по вопросам отношений с РФ

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Латвии рассмотрит на закрытом заседании 12 февраля отношения с Россией, Белоруссией и Китаем, говорится в сообщении, размещенном на сайте кабинета министров балтийской республики.

Сообщается, что в качестве докладчика по этим вопросам выступит государственный секретарь МИД страны Андрис Пелшс. Внешнеполитическое ведомство не представило более детальной информации о его предстоящем выступлении, передает информагентство ЛЕТА.

23 января Сейм (парламент) Латвии на внеочередном заседании большинством голосов утвердил состав нового правительства республики во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем - уроженцем США, обладателем двойного гражданства и бывшим депутатом Европарламента от Латвии. Его кандидатуру и новый кабинет министров поддержал 61 депутат из 100, против проголосовали 39 человек.