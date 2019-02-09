Новый российский самолет радиолокационной разведки А-100 совершил первый полет
18:30 09.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-100 совершил первый полет, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
"Новейший многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100 начал выполнение программы предварительных летных испытаний и совершил первый полет", - сказали в ведомстве.
А-100 создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Как отметили в Минобороны, на самолете стоят цифровой навигационный комплекс и цифровая система управления со "стеклянной" кабиной пилотов, а также новый локатор производства концерна "Вега".
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