В воскресенье температура воздуха в Москве останется выше нормы

08:47

Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабым влиянием североатлантического циклона, из-за чего небо будет закрыто плотной облачностью, кое-где осыпающейся незначительным снегом, и, благодаря юго-западным ветрам, температурный фон останется немного выше климатической нормы.

Днем облачно, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха в столице -1…-3°, в Подмосковье 0…-5°. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Относительная влажность 73-78%. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 мм рт. ст., - сообщают "Метеовести".