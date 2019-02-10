0
0
78
НОВОСТИ

В воскресенье температура воздуха в Москве останется выше нормы

08:47 10.02.2019

Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабым влиянием североатлантического циклона, из-за чего небо будет закрыто плотной облачностью, кое-где осыпающейся незначительным снегом, и, благодаря юго-западным ветрам, температурный фон останется немного выше климатической нормы.

Днем облачно, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха в столице -1…-3°, в Подмосковье 0…-5°. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Относительная влажность 73-78%. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 мм рт. ст., - сообщают "Метеовести".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:16 10.02.2019
В СМИ попала информация о серии "Игры престолов", которую решили не показывать зрителям
0
80
09:10 10.02.2019
Российские пограничники без оснований разворачивают машины из Украины - глава ГСУ
0
108
09:00 10.02.2019
Американский рынок завален китайскими продуктами из российского минтая - пресса
0
111
08:57 10.02.2019
Россия представит в СБ ООН свой проект резолюции по Венесуэле
0
112
08:54 10.02.2019
СМИ: Венесуэльская госкомпания PDVSA переводит счета своих СП в один из российских банков
0
122
18:30 09.02.2019
Новый российский самолет радиолокационной разведки А-100 совершил первый полет
0
959
17:45 09.02.2019
Премьер Латвии собирает кабинет на закрытое совещание по вопросам отношений с РФ
0
1142
17:15 09.02.2019
Париж. Протестующие громят банки, магазины и кафе
0
1165
16:10 09.02.2019
У здания Нацсобрания Франции идет ожесточенное столкновение полиции с протестующими
0
852
15:19 09.02.2019
В Париже полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"
0
717

Возврат к списку