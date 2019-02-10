СМИ: Венесуэльская госкомпания PDVSA переводит счета своих СП в один из российских банков

08:54 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA ("Петролеос де Венесуэла") переводит банковские счета всех своих совместных предприятий в один из российских банков. С таким утверждением выступило в субботу информационное агентство Рейтер.

Оно ссылается на некий документ и обуславливает перенос счетов санкциями, введенными США в отношении Венесуэлы. По данным Рейтер, PDVSA также инструктирует свои СП перечислять доходы от продажи нефти на новые счета в российском банке.