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СМИ: Венесуэльская госкомпания PDVSA переводит счета своих СП в один из российских банков

08:54 10.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA ("Петролеос де Венесуэла") переводит банковские счета всех своих совместных предприятий в один из российских банков. С таким утверждением выступило в субботу информационное агентство Рейтер.

Оно ссылается на некий документ и обуславливает перенос счетов санкциями, введенными США в отношении Венесуэлы. По данным Рейтер, PDVSA также инструктирует свои СП перечислять доходы от продажи нефти на новые счета в российском банке.

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