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НОВОСТИ

Россия представит в СБ ООН свой проект резолюции по Венесуэле

08:57 10.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия планирует внести в Совет Безопасности (СБ) ООН собственный проект резолюции по урегулированию в Венесуэле в ответ на американский вариант резолюции, предусматривающий проведение новых выборов. Копии двух документов имеются в распоряжении корр. ТАСС.

"[Совет Безопасности] призывает к урегулированию ситуации в Венесуэле на основе мирных мер, - говорится в российском проекте. - [Совет Безопасности] поддерживает все инициативы, направленные на достижение политического урегулирования, включая механизм, выработанный в Монтевидео".

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