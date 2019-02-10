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Американский рынок завален китайскими продуктами из российского минтая - пресса

09:00 10.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента Дональда Трампа, сама того не желая, упрочила конкурентные преимущества вылавливаемого в водах России минтая, который перерабатывается в Китае и экспортируется в США в виде имитации крабового мяса и рыбных палочек. Эти полуфабрикаты составляют основу завтраков в американских школах, сообщила в субботу телекомпания Си-эн-эн.

По ее данным, российский минтай, промысел которого ведется в Беринговом, Охотском и Баренцевом морях, дешевле американского и поэтому занимал долю в около 200 млн долларов на внутреннем рынке мороженого минтая в США. К 2017 году почти половина рыбных палочек, подававшихся в американских школьных столовых, была изготовлена из переработанной в Китае российской рыбы семейства тресковых. Эти сведения телекомпании представило объединение 14 американских компаний "Производители настоящего минтая с Аляски" (Genuine Alaska Pollock Producers).

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