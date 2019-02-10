Российские пограничники без оснований разворачивают машины из Украины - глава ГСУ

09:10 Источник: Телеканал "112 Украина"

Российские пограничники безосновательно отказывают украинцам во въезде в РФ. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

В течение трех дней через российский пункт пропуска "Нехотеевка", что напротив пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области, российские пограничники отказали во въезде в РФ около 100 украинцам. Причины отказа пограничники либо не объясняют, либо ссылаются на несуществующий указ о запрете въезда автомобилей с объемом двигателя более 2 литров.

Олег Слободян утверждает, что такие причины на отказ во въезде касаются только украинцев. Среди людей, которых отправили обратно в Украину, были преимущественно те, которые ехали на машинах с объемом двигателя более 2 литров.

"Мы официально обращались в пограничную службу Российской Федерации с просьбой объяснить причины такого поведения, на что представители пограничной службы России ответили, что якобы у них все нормально и пункт пропуска работает в штатном режиме, то есть такая обычная отписка, которая совсем не объясняет причин", - сказал Олег Слободян.

Также Слободян уверяет, что пограничники снимали украинцев на видеокамеру. Они требовали, чтобы украинцы признали что возвращаются по личной инициативе, а со стороны российских пограничников запрета не было.