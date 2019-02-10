Подводный беспилотник "Посейдон" начнут испытывать летом - СМИ
11:23 10.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заводские ходовые испытания необитаемого подводного аппарата "Посейдон" из многоцелевой океанской системы начнутся летом 2019 года. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
"Успешное завершение испытаний ядерной энергоустановки "Посейдона" открыло путь к проведению в море заводских ходовых испытаний аппарата. Начать испытания планируется в благоприятных погодных условиях - этим летом", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что "на ходовых "Посейдон" будет выстреливаться в море с берегового стенда", так как строительство штатного носителя беспилотника - атомной подводной лодки специального назначения проекта 09851 "Хабаровск" - продолжается на "Севмаше".
НОВОСТИ
- 12:27 10.02.2019
- Выборы в Украине. Зеленский пообещал народу снять неприкосновенность с депутатов и судей
- 11:35 10.02.2019
- Итальянские профсоюзы вывели на улицы Рима десятки тысяч человек
- 09:16 10.02.2019
- В СМИ попала информация о серии "Игры престолов", которую решили не показывать зрителям
- 09:10 10.02.2019
- Российские пограничники без оснований разворачивают машины из Украины - глава ГСУ
- 09:00 10.02.2019
- Американский рынок завален китайскими продуктами из российского минтая - пресса
- 08:57 10.02.2019
- Россия представит в СБ ООН свой проект резолюции по Венесуэле
- 08:54 10.02.2019
- СМИ: Венесуэльская госкомпания PDVSA переводит счета своих СП в один из российских банков
- 08:47 10.02.2019
- В воскресенье температура воздуха в Москве останется выше нормы
- 18:30 09.02.2019
- Новый российский самолет радиолокационной разведки А-100 совершил первый полет
- 17:45 09.02.2019
- Премьер Латвии собирает кабинет на закрытое совещание по вопросам отношений с РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать