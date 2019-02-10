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Подводный беспилотник "Посейдон" начнут испытывать летом - СМИ

11:23 10.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заводские ходовые испытания необитаемого подводного аппарата "Посейдон" из многоцелевой океанской системы начнутся летом 2019 года. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Успешное завершение испытаний ядерной энергоустановки "Посейдона" открыло путь к проведению в море заводских ходовых испытаний аппарата. Начать испытания планируется в благоприятных погодных условиях - этим летом", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "на ходовых "Посейдон" будет выстреливаться в море с берегового стенда", так как строительство штатного носителя беспилотника - атомной подводной лодки специального назначения проекта 09851 "Хабаровск" - продолжается на "Севмаше".

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