Итальянские профсоюзы вывели на улицы Рима десятки тысяч человек

11:35 Источник: Газета.Ru

В Риме в манифестации крупнейших итальянских профсоюзов против безработицы приняли участие сотни тысяч человек, сообщает La Repubblica. Акция прошла от площади Республики до площади Сан-Джованни. Около 200 тыс. итальянцев призвали правительство изменить экономический курс.