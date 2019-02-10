Итальянские профсоюзы вывели на улицы Рима десятки тысяч человек
11:35 10.02.2019 Источник: Газета.Ru
В Риме в манифестации крупнейших итальянских профсоюзов против безработицы приняли участие сотни тысяч человек, сообщает La Repubblica. Акция прошла от площади Республики до площади Сан-Джованни. Около 200 тыс. итальянцев призвали правительство изменить экономический курс.
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