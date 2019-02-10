Выборы в Украине. Зеленский пообещал народу снять неприкосновенность с депутатов и судей

12:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты Украины, шоумен и руководитель юмористической студии "Квартал 95" Владимир Зеленский сообщил, что в случае его победы на выборах он, в первую очередь, внесет в парламент законопроекты об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности.

"Подам законопроекты "О народовластии", "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины" и "Об отзыве народного депутата Украины", - цитирует Зеленсокго агентство "Украинские новости". Он также пообещал, что уйдет из политики, если люди разочаруются в его работе в качестве президента.