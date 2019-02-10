В Финляндии предложили проверять беженцев на уровень адаптации к жизни в финском обществе

14:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МВД Финляндии Кай Мюккянен предлагает ввести в финских центрах приема беженцев специальный тест, с помощью которого можно было бы проверить уровень адаптации просителей убежища к нормам и правилам финского общества. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.

Сейчас каждый постоялец центров приема старше 16 лет должен прослушивать курс, обучающий правилам жизни в финском обществе. По окончании слушатель подписывает свидетельство, где обязуется эти правила соблюдать.

"Только прослушивания курса, однако, недостаточно, нужно также удостовериться, что знания усвоены. Поэтому мы хотим провести пилотный проект в государственных центрах приема беженцев, в рамках которого будет осуществляться компьютерное тестирование", - поясняет Мюккянен.

Сам курс включает информацию о здравоохранении и соцзащите в Финляндии, культуре, законодательстве, равноправии и недискриминации, уточнили в министерстве. Кроме того, туда войдет также серия обучающих видео, созданных центром приема в Оулу и полицией и рассказывающих о базовых правах, уголовном законодательстве и последствиях его нарушения. В дальнейшем тестирование может быть использовано также при выдаче финского ПМЖ и гражданства.