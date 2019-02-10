0
0
117
НОВОСТИ

В Финляндии предложили проверять беженцев на уровень адаптации к жизни в финском обществе

14:28 10.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МВД Финляндии Кай Мюккянен предлагает ввести в финских центрах приема беженцев специальный тест, с помощью которого можно было бы проверить уровень адаптации просителей убежища к нормам и правилам финского общества. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.

Сейчас каждый постоялец центров приема старше 16 лет должен прослушивать курс, обучающий правилам жизни в финском обществе. По окончании слушатель подписывает свидетельство, где обязуется эти правила соблюдать.

"Только прослушивания курса, однако, недостаточно, нужно также удостовериться, что знания усвоены. Поэтому мы хотим провести пилотный проект в государственных центрах приема беженцев, в рамках которого будет осуществляться компьютерное тестирование", - поясняет Мюккянен.

Сам курс включает информацию о здравоохранении и соцзащите в Финляндии, культуре, законодательстве, равноправии и недискриминации, уточнили в министерстве. Кроме того, туда войдет также серия обучающих видео, созданных центром приема в Оулу и полицией и рассказывающих о базовых правах, уголовном законодательстве и последствиях его нарушения. В дальнейшем тестирование может быть использовано также при выдаче финского ПМЖ и гражданства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:26 10.02.2019
Цыгане разгромили еврейское кладбище в поисках драгоценного клада
0
70
12:27 10.02.2019
Выборы в Украине. Зеленский пообещал народу снять неприкосновенность с депутатов и судей
0
303
11:35 10.02.2019
Итальянские профсоюзы вывели на улицы Рима десятки тысяч человек
0
337
11:23 10.02.2019
Подводный беспилотник "Посейдон" начнут испытывать летом - СМИ
0
372
09:16 10.02.2019
В СМИ попала информация о серии "Игры престолов", которую решили не показывать зрителям
0
444
09:10 10.02.2019
Российские пограничники без оснований разворачивают машины из Украины - глава ГСУ
0
579
09:00 10.02.2019
Американский рынок завален китайскими продуктами из российского минтая - пресса
0
557
08:57 10.02.2019
Россия представит в СБ ООН свой проект резолюции по Венесуэле
0
441
08:54 10.02.2019
СМИ: Венесуэльская госкомпания PDVSA переводит счета своих СП в один из российских банков
0
471
08:47 10.02.2019
В воскресенье температура воздуха в Москве останется выше нормы
0
401

Возврат к списку