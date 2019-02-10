Цыгане разгромили еврейское кладбище в поисках драгоценного клада

15:26 Источник: NEWSru.co.il

Еврейское кладбище в городе Уайтфилд в Манчестере 9 февраля подверглось нападению вандалов, которые побили окна и украли сантехнику в церемониальном помещении, а также разбили надгробие на одной из могил.

Инцидент был сначала истолкован как антисемитский, однако позже раввин местной общины сообщил со ссылкой на полицию, что на самом деле погром был учинен цыганами с целью ограбления, а надгробие было разбито в связи с поисками клада, который, по мнению вандалов, мог находиться в одной из могил.