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СМИ: В Венесуэле упал метеорит

17:57 10.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Венесуэлы стали очевидцами падения неизвестного светящегося объекта, который, предположительно, является метеоритом. Об этом сообщила в ночь на воскресенье на своем сайте газета "Универсаль".

Инцидент произошел в субботу около 19:30 по местному времени (00:30 воскресенья мск). Объект в небе был виден жителям Каракаса, а также штатов Карабобо и Арагуа на севере страны. Он упал в окрестностях города Валенсия (штат Карабобо). Судя по видеозаписям, размещенным в соцсетях, на месте падения загорелась трава.

Венесуэльские власти пока не подтвердили информацию о падении метеорита.

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