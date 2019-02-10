Следствие докопалось "до самого дна", но так и не нашло сговора Трампа с Россией
18:00 10.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп в воскресенье привлек внимание к заявлению сенатора Ричарда Берра (республиканец от штата Северная Каролина), который в минувший четверг отметил, что за два года проведения расследования возможного сговора предвыборной кампании главы государства с Москвой комитет Сената Конгресса США по разведке не нашел никаких фактов, которые бы доказывали это.
"Сенатор Ричард Берр, глава спецкомитета по разведке Сената, недавно объявил, что за почти два года и по итогам сотен интервью и обзора тысяч документов не было найдено никакого сговора между Трампом и Россией. Кто-то этому удивлен?" задался вопросом американский лидер в своем "Твиттере".
В четверг Берр заявил в интервью телекомпании Си-би-эс, что "на основе имеющихся у нас на данный момент фактов", "нет ничего, что давало бы основания полагать, что имел место некий сговор кампании Трампа с Россией". "Если бы я мог завершить [расследование] завтра, то бы завершил его завтра. Мы понимаем, что уже почти докопались до самого дна, потому что уже просто не осталось вопросов, на которые нам нужно искать ответы", - подчеркнул сенатор.
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