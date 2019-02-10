Польша купила "прекрасное оружие" у своего союзника
18:03 10.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша приняла решение о приобретении американской системы залпового ракетного огня (РСЗО) HIMARS ("Хаймарс"). Об этом заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, выступая в воскресенье с речью на территории Первой варшавской бронетанковой бригады.
"В среду мы подпишем соглашение с США о поставке системы "Хаймарс", - сказал он. - Это будет 20 пусковых установок вместе с вооружением". "Это оборудование дает гарантию эффективности на поле боя", - подчеркнул он.
По словам Блащака, за всю систему Польша заплатит 414 млн долларов. "Это хорошая цена", - оценил глава оборонного ведомства.
"Мы покупаем от нашего союзника - США - прекрасное оружие", - отметил на церемонии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Мы сможем лучше защищать безопасность, суверенитет и благополучие Польши", - добавил он.
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