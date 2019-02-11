Половина россиян считает эвтаназию допустимой - опрос

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый второй россиянин считает процедуру эвтаназии допустимой для людей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, которые сопряжены с сильными страданиями, при этом почти половина жителей страны с этим понятием незнакома. Об этом свидетельствуют результаты проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опроса, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Половина россиян (50%) считает, что нужно разрешить проведение эвтаназии таким [неизлечимо и тяжело больным] людям", - говорится в результатах опроса. Уточняется, что с понятием "эвтаназия" знакома половина опрошенных россиян (51%), однако 37% респондентов ответили, что не знают этого слова, а еще 8% участников опроса дали неправильный ответ.