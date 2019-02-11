Российским авиакомпаниям могут повысить тарифы на сервис в аэропортах РФ
07:15 11.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддержала предложение Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) об уравнивании тарифов на оказание аэропортовых услуг при выполнении международных рейсов для российских и иностранных авиаперевозчиков. Об этом "Известиям" рассказал заместитель руководителя ФАС Александр Редько.
"ФАС поддерживает необходимость выравнивания ставок аэропортовых сборов для иностранных и российских компаний на международных маршрутах", - сообщил он. Редько добавил, что осуществлять выравнивание необходимо "постепенно с учетом экономических реалий, не допуская резкого увеличения нагрузки на российские авиакомпании", не уточнив механизм повышения ставок.
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