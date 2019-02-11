"Королева Елизавета" отправится в Тихий океан "пугать" китайцев
07:17 11.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания направит флагман своих Военно-морских сил - авианосец Queen Elizabeth - в воды Тихого океана для демонстрации силы Китаю. Об этом в понедельник сообщила газета "Таймс".
По данным издания, министр обороны Соединенного Королевства объявит в понедельник, что Лондон должен быть готовым к использованию "жесткой силы" для защиты своих интересов. Именно поэтому крупнейший корабль британских ВМС отправится сначала в Средиземноморский и Ближневосточный регионы, а затем возьмет курс к берегам КНР.
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