В понедельник в Москве потеплеет до трех градусов

07:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оттепель до +3 градусов и осадки ожидаются в Москве с понедельника и вплоть до 13 февраля. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"11 и 12 февраля ожидается от 0 до +3 градусов, местами пройдут осадки", - сказал он, добавив, что оттепель сохранится и в среду, 13 февраля - в этот день ожидается от 1 до 3 градусов тепла.

Ветер южного, юго-западного направления 5-10 м/c, местами порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

