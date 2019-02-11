В понедельник в Москве потеплеет до трех градусов
07:25 11.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оттепель до +3 градусов и осадки ожидаются в Москве с понедельника и вплоть до 13 февраля. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"11 и 12 февраля ожидается от 0 до +3 градусов, местами пройдут осадки", - сказал он, добавив, что оттепель сохранится и в среду, 13 февраля - в этот день ожидается от 1 до 3 градусов тепла.
Ветер южного, юго-западного направления 5-10 м/c, местами порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.
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