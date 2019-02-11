Министр обороны Великобритании расскажет о "провокациях" России

09:00 Источник: Коммерсант.ru

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что после «Брексита» Соединенное Королевство должно быть готово «усилить свое глобальное присутствие, повысить смертоносность своего оружия и увеличить свой вес». Выдержки из речи министра, с которой он намерен выступить 11 февраля, опубликовали Reuters и The Times.

Он подчеркнул, что «границы между миром и войной становятся размытыми», поэтому Великобритания и ее союзники должны быть готовы продемонстрировать «жесткую силу для поддержания своих интересов» странам, которые «надсмехаются над международным правом».



При этом господин Уильямсон поддержит призыв президента США к странам НАТО увеличить расходы на оборону, чтобы «справляться с теми провокациям, которые устраивает Россия». «НАТО должно разработать возможности справляться с теми провокациям, которые Россия устраивает в отношении нас. Россия должна поплатиться за подобные действия»,— приводит агентство цитату из речи. Коммерсантъ

